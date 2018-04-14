[英超]足球預測分析：哈德斯菲爾德vs沃特福德

文章摘要：沃特福德最近10場各項賽事客場不勝之餘輸足9場，且近6戰持續被對手零封，場均進球只有0.2球失球卻高達2球，客場戰鬥力簡直慘不忍睹。

[英超]足球預測分析：哈德斯菲爾德vs沃特福德

開賽時間：2018-04-14 22:00

獵球者分析：

哈德斯菲爾德

？ 進入三月份，哈德斯菲爾德5輪聯賽一勝難求，除了不敵熱刺之外，最近4戰連續遭遇保級競爭對手只取得2平2負，如此表現對球隊信心打擊非常大。

？ 現在，哈鎮排在積分榜第16位，多賽一場的情況下僅高出倒數第3的聖徒4分，保級形勢相當嚴峻，是役面對近況同樣不佳的沃特福德，哈鎮絕對不容有失。

？ 哈德斯菲爾德是今季英超攻擊力最渣的球隊之一，場均進球只有0.79球，33輪聯賽多達18輪顆粒無收，為英超白卷王。但是他們卻在首循環客場4-1大勝沃特福德，雙方近4次交手，哈鎮每場至少踢進2球一共斬獲13球，且贏足3場，看來對打大黃蜂很有辦法，是役擁有一定的心理優勢。

？ 而且上輪聯賽，史蒂夫-穆涅的進球打破了球隊過去一個月的進球荒，一定程度提振了進攻端的信心。另外，雖然哈鎮近8輪英超主場只贏了一場，但目前為止主場不敗率超過6成，不敗能力尚可。

沃特福德

？ 沃特福德最近10場各項賽事客場不勝之餘輸足9場，且近6戰持續被對手零封，場均進球只有0.2球失球卻高達2球，客場戰鬥力簡直慘不忍睹。

？ 上周末聯賽，沃特福德在領先的情況下遭到伯恩利逆轉，最終主場1-2敗下陣來，近4輪聯賽只有一分進賬，近況糟糕。現在沃特福德排名英超第12位，多賽一場高出降班區9分，暫時而言降班危機不大。但球隊繼續這種狀態下去，前景也是不容樂觀的。

？ 本賽季至今，沃特福德有8輪聯賽零封對手，但對手基本上是進攻無能型球隊。目前沃特福德場均丟1.79球，是英超防守第3差的隊伍，而最近4輪聯賽更是丟了12球之多。

？ 考慮到沃特福德客戰能力糟糕至極，且對賽往績也落於下風，是役不妨看好有主場之利且戰意強烈的哈鎮立於不敗格局。

獵球者數據：

哈德斯菲爾德

？ 哈德斯菲爾德近5場英超，每場雙方總進球數均少於2.5粒。

？ 哈德斯菲爾德近5場英超均未嘗一勝。

？ 哈德斯菲爾德近9場對陣沃特福德的各項賽事，每場雙方總進球數均超過2.5粒。

？ 哈德斯菲爾德近4場對陣沃特福德的各項賽事，每場進球數均達到2球或以上。

沃特福德

？ 沃特福德近9場英超客場，其中8場均告負。

？ 沃特福德近5場英超客場均一球未進。

？ 沃特福德近5場英超客場，每場上半時落後，最終全場比賽落敗。

？ 沃特福德近4場英超，每場雙方總進球數均超過2.5粒。

？ 沃特福德近4場英超，每場失球數均達到2球或以上。

（翻譯：獵球者-蔓）