英超提醒：哈德斯菲爾德近4戰2平2負 保級形勢難北京新浪網 (2018-04-14 09:34)
[英超]足球預測分析：哈德斯菲爾德vs沃特福德
文章摘要：沃特福德最近10場各項賽事客場不勝之餘輸足9場，且近6戰持續被對手零封，場均進球只有0.2球失球卻高達2球，客場戰鬥力簡直慘不忍睹。
[英超]足球預測分析：哈德斯菲爾德vs沃特福德
開賽時間：2018-04-14 22:00
獵球者分析：
哈德斯菲爾德
？ 進入三月份，哈德斯菲爾德5輪聯賽一勝難求，除了不敵熱刺之外，最近4戰連續遭遇保級競爭對手只取得2平2負，如此表現對球隊信心打擊非常大。
？ 現在，哈鎮排在積分榜第16位，多賽一場的情況下僅高出倒數第3的聖徒4分，保級形勢相當嚴峻，是役面對近況同樣不佳的沃特福德，哈鎮絕對不容有失。
？ 哈德斯菲爾德是今季英超攻擊力最渣的球隊之一，場均進球只有0.79球，33輪聯賽多達18輪顆粒無收，為英超白卷王。但是他們卻在首循環客場4-1大勝沃特福德，雙方近4次交手，哈鎮每場至少踢進2球一共斬獲13球，且贏足3場，看來對打大黃蜂很有辦法，是役擁有一定的心理優勢。
？ 而且上輪聯賽，史蒂夫-穆涅的進球打破了球隊過去一個月的進球荒，一定程度提振了進攻端的信心。另外，雖然哈鎮近8輪英超主場只贏了一場，但目前為止主場不敗率超過6成，不敗能力尚可。
沃特福德
？ 沃特福德最近10場各項賽事客場不勝之餘輸足9場，且近6戰持續被對手零封，場均進球只有0.2球失球卻高達2球，客場戰鬥力簡直慘不忍睹。
？ 上周末聯賽，沃特福德在領先的情況下遭到伯恩利逆轉，最終主場1-2敗下陣來，近4輪聯賽只有一分進賬，近況糟糕。現在沃特福德排名英超第12位，多賽一場高出降班區9分，暫時而言降班危機不大。但球隊繼續這種狀態下去，前景也是不容樂觀的。
？ 本賽季至今，沃特福德有8輪聯賽零封對手，但對手基本上是進攻無能型球隊。目前沃特福德場均丟1.79球，是英超防守第3差的隊伍，而最近4輪聯賽更是丟了12球之多。
？ 考慮到沃特福德客戰能力糟糕至極，且對賽往績也落於下風，是役不妨看好有主場之利且戰意強烈的哈鎮立於不敗格局。
獵球者數據：
哈德斯菲爾德
？ 哈德斯菲爾德近5場英超，每場雙方總進球數均少於2.5粒。
？ 哈德斯菲爾德近5場英超均未嘗一勝。
？ 哈德斯菲爾德近9場對陣沃特福德的各項賽事，每場雙方總進球數均超過2.5粒。
？ 哈德斯菲爾德近4場對陣沃特福德的各項賽事，每場進球數均達到2球或以上。
沃特福德
？ 沃特福德近9場英超客場，其中8場均告負。
？ 沃特福德近5場英超客場均一球未進。
？ 沃特福德近5場英超客場，每場上半時落後，最終全場比賽落敗。
？ 沃特福德近4場英超，每場雙方總進球數均超過2.5粒。
？ 沃特福德近4場英超，每場失球數均達到2球或以上。
（翻譯：獵球者-蔓）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 雪松RAN(CEDAR)款302卡其男女鞋情侶鞋專櫃正品防水防滑厚真
- 雪松RAN(CEDAR)款302棕色男女鞋情侶鞋專櫃正品防水防滑厚真
- 台灣製10尺/10呎(300cm)特級白色松針葉聖誕樹 (紅金色系配
- 【YC Eason】超值流線型可加大海關鎖款ABS硬殼行李箱三件組
- ANNA SUI 浪漫薔薇花紋造型眼鏡(黑+藍)AS636-001
- GDC-星星沖孔水鑽真皮內增高懶人休閒鞋-藍色
- RAY BAN眼鏡 簡約方框款/霧黑#RB8903F 5263
- 【A+】小小神童彌月金飾套組36620(0.2錢)
- 【SKECHERS】智慧生活系列 LIV(99999830GYBL)
- GEORGE-經典素面綁帶後雕花真皮紳士皮鞋-黑色
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》