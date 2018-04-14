蒙特卡洛大師賽下半區簽表：西里奇茲維列夫坐鎮北京新浪網 (2018-04-14 09:35)
2號種子西里奇
日期:4月14日消息，總獎金5,238,735歐元的ATP大事系列賽蒙特卡洛站公佈了男單正賽簽表，2號種子西里奇與3號種子A-茲維列夫坐鎮下半區簽表，與他們對位的大種子選手分別是7號種子普伊和8號種子布斯塔。此前飽受傷病困擾的日本名將錦織圭將在首輪與12號種子伯蒂奇上演強強對話，拉奧尼奇、加斯奎特等名將亦在下半區簽表之中。以下是本站比賽下半區的詳細簽表：
點擊查看上半區簽表第一輪第二輪第三輪1/4決賽半決賽決賽(7)普伊(法國)普伊 輪空 M-茲維列夫(德國) 埃利亞西姆(加拿大) 資格賽選手 加斯奎特(法國) 佩拉(阿根廷) (10)施瓦茲曼(阿根廷) (13)弗格尼尼(義大利) 資格賽選手 杉田祐一(日本) 斯特魯夫(德國) 資格賽選手 穆勒(盧森堡) 輪空 A-茲維列夫(3)A-茲維列夫(德國) (8)布斯塔(西班牙) 布斯塔 輪空 埃德蒙德(英國) 多爾戈波洛夫(烏克蘭) 福克索維茨(匈牙利) 梅德韋傑夫(俄羅斯) 錦織圭(日本) (12)伯蒂奇(捷克) (14)拉奧尼奇(加拿大) 卡塔里那(摩納哥) 德祖赫(波黑) 資格賽選手 沃達斯科(西班牙) 奎瓦斯(烏拉圭) 輪空 西里奇(2)西里奇(克羅埃西亞)
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