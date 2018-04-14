日期:4月14日消息，總獎金5,238,735歐元的ATP大事系列賽蒙特卡洛站公佈了男單正賽簽表，衛冕冠軍、賽會十冠王得主納達爾列頭號種子領銜出戰，與4號種子迪米特洛夫共同鎮守上半區簽表，他們1/4決賽的潛在對手分別是5號種子蒂姆和6號種子戈芬，但蒂姆可能會在第三輪中與前賽會冠軍德約科維奇上演遭遇戰，排名大幅滑落的塞爾維亞人位列9號種子，將在首輪面對資格賽選手的挑戰。以下是本站比賽上半區的詳細簽表：

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第一輪第二輪第三輪1/4決賽半決賽決賽(1)納達爾(西班牙)納達爾 輪空 貝德內(斯洛伐克) 資格賽選手 科基納基斯(澳大利亞) 卡恰諾夫(俄羅斯) 西蒙(法國) (16)馬納里諾(法國) (9)德約科維奇(塞爾維亞) 資格賽選手 丘里奇(克羅埃西亞) 貝內特烏(法國) 盧布列夫(俄羅斯) 哈塞(荷蘭) 輪空 蒂姆(5)蒂姆(奧地利) (4)迪米特洛夫(保加利亞) 迪米特洛夫 輪空 克拉吉諾維奇(塞爾維亞) 洛倫茲(義大利) 桑德格倫(美國) 科爾施雷伯(德國) 唐納德森(美國) (15)拉莫斯(西班牙) (11)阿古特(西班牙) 高約維茨克(德國) 佩爾雷(法國) 菲-洛佩茲(西班牙) 沙波瓦洛夫(加拿大) 資格賽選手 輪空 戈芬(6)戈芬(比利時)

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