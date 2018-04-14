桃機配電盤跳電影響2航班 搶修後恢復中央社 (2018-04-14 09:52)
（中央社記者邱俊欽桃園機場14日電）桃園國際機場第二航廈今天上午約7時38分疑似地下室配電盤線路跳脫，造成無預警跳電，影響2班出境航班旅客登機時間；整起意外在8時25分恢復供電。
桃園機場公司發布新聞指出，桃園國際機場第二航廈在上午7時38分，因北登機門地下室配電盤線跳脫，造成航廈北側2樓入境長廊及3樓出境登機廊廳部分區域跳電。經桃機公司緊急調派電力維護廠商即刻緊急搶修，陸續恢復電力，並在8時25分確認所有作業設施均已供電正常。
桃機公司表示，在發現跳電後，立即啟動備援電力系統，所有安檢及證照查驗等區域均正常運作，未影響旅客通關作業。整起意外造成2班出境航班旅客登機時間稍受延遲。
桃機公司表示，經緊急搶修陸續復歸電力，桃機也會加強檢視相關電力設施，確保供電穩定無虞。（編輯：李錫璋）1070414
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