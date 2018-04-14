貧窮持續惡化 巴西赤貧人口增11.2%中央社 (2018-04-14 09:34)
（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西智庫LCA諮商機構參考巴西地理統計局的全國家庭普查報告數據指出，2016至2017年，巴西赤貧人口增加11.2%，從1334萬人增至1483萬人。
如此一來，巴西的赤貧人口比率從6.5%躍升至7.2%。
巴西的赤貧標準是每位家庭成員每天收入低於1.9美元或每月巴西幣136元（約新台幣1168.85元）。
儘管巴西經濟在2015和2016年連續下降3.5%後，2017年恢復成長1%，經濟衰退正式結束，但貧窮仍持續惡化。
過去一年，巴西失業率雖略有下降，但幾乎都是拜非正式工作職位和自己當老闆人數增加所賜。
這段期間，巴西各地區貧窮指數均呈攀升趨勢，北部2%，東北部10.8%，中西部24%。（編輯：陳俊碩）1070414
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