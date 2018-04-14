（優活健康網新聞部／綜合報導）糖尿病患者容易因不當的血糖控制而造成心血管疾病、腎臟病變及視網膜病變，良好的血糖控制是可避免或延緩併發症發生，其中營養醫療是血糖控制治療計劃中重要的一環，但大部分病友常不知哪些食物可吃，而無適當的飲食控制。

有鑑於此，亞東醫院將於4月18日（三）舉辦營養講座，由營養師賴玉釧主講「糖尿病健康吃—談飲食原則」，課程中幫助病友認識均衡飲食及飲食份量代換，使病友飲食更具多樣性！講座內容豐富，歡迎踴躍參加！

（活動內容、時間、地點辦法等以主辦單位最新訊息為準，因此參加本活動前請先洽詢主辦單位再做確認，以免臨時異動或取消。）

名稱：糖尿病健康吃—談飲食原則

時間：107年4月18日（三）下午15：00－15：30

地點：亞東醫院北棟一樓思源廳（新北市板橋區南雅南路二段21號）

洽詢：02-8966-7000轉1305或2046

資料來源：http://www.uho.com.tw/hotnews.asp