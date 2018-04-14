（優活健康網記者林奐妤／編輯整理）筋縮，是萬病之源。俗語說：「筋長一寸，壽延十年。」瑜伽，可以成為每日持續性「開筋活脈」的習慣。不合適的拉伸難度，很容易造成肌肉拉傷等問題，選擇自己做得來的動作，並逐步加強，才能建立起身體經脈的彈性基礎，培養身體自發氣的能力，讓到通暢經脈和氣血的目的。以下分享6種日常瑜伽伸展法：

膽經伸展

左右轉身、側身拉伸，可以通膽經。

雙手平舉，左右來回旋轉，先熱身將脊椎骨放鬆，慢慢來回20次，雙腳與肩同寬，平舉雙手，側身拉伸，左手舉過頭，從頭部、手部、腰，漸次往右延伸，可讓上身膽經得到良好的伸展，待左邊做完後，再換邊進行，左右各3到5次。

側身拉伸後，身體前彎，再往左右腳靠近，做更深層的拉伸，進而拉動下半身的膽經經絡。尤其是拉動臀部上方的肌肉束，也就是環跳部位，延伸膽經性。

膀胱經伸展

雙腿微張，身體向上後，維持上身平直，腰部前彎，再往下伸展，可以充分拉伸後背肌、大腿及小腿的部位。維持呼吸，吸氣使身體上升，吐氣時再次放鬆，將身體放到最低，反覆做5個吸吐循環，可讓膀胱經得到最佳伸展。

肝經拉伸

將身體平坐於地上，雙腿張開大於120度，或個人可張開的最大程度，身體向上拉伸後，前彎往前放下，此動作可感受到雙腿內側的拉伸壓力，內側的肌肉束就是肝經所在，往前放持續在自己可以忍受的強度內，維持1到2分鐘。

心包、肺經的手臂伸展

雙腿微張，雙手平舉與肩同高，吸氣身體向上後仰，手臂往後水平拉伸，運動到肱二頭肌群及肱橈肌，也就拉伸心包及肺經的經脈。

三焦經的伸展

手臂平舉，雙手互握，吐氣後，將胸椎、頸椎往後頭部內縮，使後背肌、肩頸部位有充足的拉伸，想要進一步加強的話，再將頭部左右延伸，至可拉展到三焦經背後的肌肉，進而調和內分泌系統。

腎經的伸展

進行適度的側壓腿，同時拉伸肝脾腎三條經絡，做腎經脈的伸展。

除了以上6種日常瑜珈伸展外，每日執行20至50回合的深蹲，可以通脾健胃，維持消化道的健康，也有助女生縮臀緊腹，可說一舉數得。

（本文摘自／拍毒聖經：破解五大族群健康困擾的拍打排毒／博思智庫）

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