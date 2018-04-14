（優活健康網記者林奐妤／編輯整理）外食族如何簡單兼顧三餐？關於理想的早餐，是回到古老祖先的習慣，以米粥或飯搭配青菜和魚類，開啟一日早晨，但是對於現代人來說，應該有些難以辦到。

並不建議吃麵包，因為多數人對小麥過敏而不自知，主要是農作物的基因受到改造，現今的小麥基因結構跟老祖先所吃的小麥已經完全不一樣了。

下班較晚 把握餐間4小時進食

基因改造的小麥裡面有一種容易造成過敏反應的成份，使身體產生發炎狀態，而發炎正是許多慢性疾病的元凶。如果真的想吃麵包，可以建議選購用歐洲和日本原生種小麥製成的麵包，沒有經過基因改造，只是我們很難探究店家的麵粉來源。

此外，現在的上班族工時長，下班經常較晚，這時只要把握住餐與餐之間的間隔四小時，是最理想的狀況，例如說十二點吃完午餐，可以在下午四點吃一些小食（建議以堅果類為主，大約八到十顆的量，不過也要留意是否對堅果有過敏現象），到了晚上八點再吃晚餐，大致上就沒有問題（但仍建議三餐飲食時間正常）。

腸胃功能不佳 多喝富含膠質的大骨湯或煲湯

聽到有人在說常喝熱湯，容易傷害腸胃道和黏膜？常常吃冰的東西，也會把腸胃道凍傷？其實是不會影響的，因為當食物進入身體的時候，身體會有自我調節溫度的功能，可以調整到適當的溫度再往下走，喝冰水亦然。

當然以中醫的理論來講，會認為喝冰水對身體不好，但西醫觀點會認為不管是喝冰水或喝熱湯，身體都會自動調整成可以適應的溫度。另外，腸胃功能不佳的人，可以多喝一些富含膠質的大骨湯或煲湯，有助修復腸胃道黏膜。

（本文摘自／血糖代謝自癒力：不生病的營養健康療方／博思智庫）

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