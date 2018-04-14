美國務院：美握有敘政府發動化攻證據中央廣播電台 (2018-04-14 08:50)
美國國務院13日表示，美國「高度自信」有證據能證明敘利亞政府最近在度瑪鎮(Douma)進行了化武攻擊，但他們仍正在努力辨識化學武器所使用的混合物。
國務院發言人諾爾特(Heather Nauert)表示，「我們可以說是敘利亞政府在幕後策畫這場攻擊。」在被問及美國是否對此握有證據時，諾爾特回答，「是的。」
諾爾特並提到，禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)的一個小組將在14日抵達敘利亞，以收集證據。
原本由敘利亞反抗軍掌控的敘利亞東古塔區(Eastern Ghouta)度瑪鎮7日疑似遭到政府軍以化學武器攻擊，造成至少70人死亡。西方國家認為使用的化武為氯氣。目前比較不明確的是，在這場攻擊中是否也動用了沙林(sarin)或類沙林(sarin-like)毒氣。
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