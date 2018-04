美國國務院13日表示,美國「高度自信」有證據能證明敘利亞政府最近在度瑪鎮(Douma)進行了化武攻擊,但他們仍正在努力辨識化學武器所使用的混合物。

國務院發言人諾爾特(Heather Nauert)表示,「我們可以說是敘利亞政府在幕後策畫這場攻擊。」在被問及美國是否對此握有證據時,諾爾特回答,「是的。」

諾爾特並提到,禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)的一個小組將在14日抵達敘利亞,以收集證據。

原本由敘利亞反抗軍掌控的敘利亞東古塔區(Eastern Ghouta)度瑪鎮7日疑似遭到政府軍以化學武器攻擊,造成至少70人死亡。西方國家認為使用的化武為氯氣。目前比較不明確的是,在這場攻擊中是否也動用了沙林(sarin)或類沙林(sarin-like)毒氣。