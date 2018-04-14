毒品偽裝花樣多 識毒拒毒保平安健康醫療網 (2018-04-14 08:50)
(健康醫療網／記者林怡亭報導)
根據聯合國毒品暨犯罪問題辦公室UNODC統計，目前已有800種以上的新興毒品，新興毒品樣態多元，常以各種食品新樣貌掩護，小零食如糖果、巧克力、仙楂片、果凍、小熊軟糖等，甚至是飲品也有它的蹤跡，如奶茶包、咖啡包等，參加玩樂派對的青少年朋友，常因沉迷於現場氣氛，在不知情的狀況下而誤食毒品，造成身心依賴而成癮，不得不慎！
誤食毒咖啡包 遭到入監勒戒
臺南市政府毒品危害防制中心表示，有位小婷21歲時，參加朋友舉辦的派對，因朋友熱情邀請小婷喝咖啡，表示喝了會很有精神、很嗨，小婷在不了解新興毒品的危害下，誤食了毒咖啡包，後因覺得效果很好而開始施用毒咖啡包，在一次警察臨檢時，小婷遭查獲，且尿液檢驗結果含有二級安非他命的成分，小婷才驚覺自己違法使用毒品，最後遭到入監勒戒。
青少年誘惑多 父母應多關懷
青少年朋友常常因為同儕邀請及誘惑，失去警覺而忽略其嚴重性，常讓自己陷入危機而不自知，甚至毀了自己的人生。臺南市政府毒品危害防制中心提醒青少年朋友們，充實自己的人生，參加各種活動時，也要提高警覺，留心自己身邊的事物，堅持對毒品Say NO！，讓自己有一個安全且愉快的假期。
戒毒途徑多 民眾多利用
臺南市政府衛生局呼籲，如果周遭朋友或家人面臨毒品的問題，或有毒品相關的疑問，都可撥打24小時免費戒毒諮詢專線0800-770-885(請請您-幫幫我)，或來信戒毒成功求助電子信箱：mhp58@tncghb.gov.tw，內容將全程保密，除了協助解答問題外，也會提供需要的服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=37519
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