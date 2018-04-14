路透社(Reuters)報導指出，有目擊者表示，今天(14日)在大馬士革至少聽見6次巨大聲響的爆炸，且已看見煙霧在這個敘利亞首都升起。

敘利亞國營電視台報導，軍方的防空力量正在對抗由美國、法國及英國發動的攻擊。

第二名目擊者表示，大馬士革的巴札區(Barzah)已遭空襲轟炸。巴札區是敘利亞一個大型科學研究中心的所在地。