目擊者：大馬士革傳出至少6次大爆炸中央廣播電台 (2018-04-14 09:34)
路透社(Reuters)報導指出，有目擊者表示，今天(14日)在大馬士革至少聽見6次巨大聲響的爆炸，且已看見煙霧在這個敘利亞首都升起。
敘利亞國營電視台報導，軍方的防空力量正在對抗由美國、法國及英國發動的攻擊。
第二名目擊者表示，大馬士革的巴札區(Barzah)已遭空襲轟炸。巴札區是敘利亞一個大型科學研究中心的所在地。
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