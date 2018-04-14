中壢洗衣店惡火 女送醫前無生命跡象中央社 (2018-04-14 09:50)
桃園市中壢區一家洗衣店14日凌晨發生大火，消防局獲報隨即前往救援，一名35歲的陸姓女子因逃生不及，在送醫前沒有生命跡象。（桃園消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年4月14日
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