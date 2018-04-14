高市議員蘇炎城遇襲 警以車追人中央社 (2018-04-14 09:32)
（中央社記者程啟峰高雄14日電）高市議員蘇炎城昨晚在自家餐廳前遭兩名男子伏襲打傷臀部，對方犯案後搭計程車逃逸，警方隨後以車追人傳喚司機到案並在車上採集多枚可疑指紋緝兇。蘇炎城已委由兒子報警提告。
蘇炎城昨晚在鳳山區自家經營的餐廳門口遭兩名戴口罩男子分持木棍、噴霧器攻擊，造成臀部受傷，經自行就醫已無大礙。對方犯案後搭計程車離去。
鳳山警分局據報趕到現場採證，並調閱附近錄影監視影像以車追人，循線找到陳姓計程車司機，漏夜訊問他載客過程，警方並採驗車內外指紋，採獲10多枚指、掌紋進行比對，追查犯嫌。
警方調查，蘇炎城案發當時與兒子在餐廳前突遭兩名戴口罩男子分持木棍及噴霧器上前攻擊，對方不發一語，朝蘇炎城屁股猛揮一棍後逃離現場，搭乘一部計程車離去。
案發後，警方調閱現場路口監視器過濾犯案男子逃逸時搭乘的計程車車號，經以車追人昨天深夜循線找到陳姓司機，漏夜偵訊他載客過程釐清案情，並對計程車全車進行採證。
警方指出，兩名犯嫌埋伏餐廳前，等被害人步出餐廳上前突襲，教訓意味頗重。蘇炎城已委由兒子向警方提出傷害告訴，他的兒子強調父親未與人結怨，被打得莫名其妙。（編輯：李錫璋）1070414
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