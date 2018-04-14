川普宣告下令攻打敘利亞 報復化攻事件中央社 (2018-04-14 09:27)
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已經下令對敘利亞發動「精準攻擊」，報復7日據稱造成60人死亡的毒氣攻擊。
路透社報導，川普在白宮發表全國演說時說：「不久前，我命令美軍對與敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）化武能力有關的目標發動精準攻擊。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070414
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