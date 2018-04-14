川普下令軍事打擊敘利亞中央社 (2018-04-14 09:20)
（中央社記者鄭崇生華盛頓13日專電）美國總統川普今天晚間出面宣布，他已下令美軍出兵攻打敘利亞。
美軍是否出兵敘利亞及以何種規模的軍事攻擊，回應敘利亞平民日前遭化學武器攻擊，已在白宮的內部會議討論多次，而新任國安顧問為首的波頓、代理國務卿蘇利文及駐聯合國大使海利都支持出兵；國防部長馬提斯則是對大規模的軍事行動持懷疑立場。
華爾街日報稍早報導，馬提斯這兩天已阻止兩次原訂的軍事行動。
然而，白宮在今天下午的會議後，川普的心意堅定，顯然無人能動搖，他稍早宣布，已下令美軍出兵。（編輯：陳俊碩）1070414
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