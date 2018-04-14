（中央社記者余曉涵台北14日電）勞動力發展署北基宜花金馬分署認為，隨著數位製造技術快速發展，具有彈性設計邏輯、較低製造成本、快速成形以及節省材料優勢的客製化輔具，將帶來創新的科技風貌。



勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發出新聞稿表示，不少高齡者、身障者或因意外傷害造成身體缺陷者，必需運用輔具來改善生活並達到獨立自理的目的，但一般市售的傳統輔具除了有製作耗時、費用高等缺點，更是無法完全符合使用者的身材尺寸以及生活需求。



北基宜花金馬分署說，數位製造技術快速發展，具有彈性設計邏輯、較低製造成本、快速成形以及節省材料優勢的客製化輔具，將帶來創新的科技風貌。



因此，北分署為了拓展許多自造者(maker)的視野，希望開發出更多能改善生活品質的客製商品，17日將舉辦「創客與輔具設計應用」免費講座。



北分署說，講座將邀請銘傳大學福祉設計研究中心副教授駱信昌，分享數位科技與材料在輔具製造領域的運用範疇與發展趨勢。



北分署指出，講座內容將從人體工學切入輔具設計原理與應用範圍、3D掃描與列印技術的應用，以及客製化輔具設計案例分享，讓開發者透過理論、實務兼具的視角，激發更寬廣的思考角度。（編輯：李錫璋）1070414