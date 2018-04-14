▲「福田水餃」因日前的「回收阿嬤」事件，被網友質疑是在炒新聞。（圖／翻攝自福田水餃臉書）

高雄善心餐廳「福田水餃」長期提供 1 元水餃、甚至還讓殘障、低收入戶以「半價」吃到，日前因「回收阿嬤」登上新聞版面，但也引來網友質疑「自己在炒新聞」。創辦人李杰 13 日晚間在臉書突然宣布，「福田水餃」將在 6 月底結束營業，並願意以 1 元頂讓。

「福田水餃」自創辦以來菜單上的水餃就通通是「 1 元」，連肉燥麵也只要 18 元，如果顧客是 65 歲以上，或是身心障礙者、清寒家庭，只要出示證件還能享半價優惠。創辦人李杰表示，自己以前創業是白手起家，事業有成後想要回饋社會，「福田水餃」就是為了是圓一個照顧社會的夢才創立的，從沒想過要賺錢。

▲「福田水餃」菜單價格十分便宜65歲以上，或是身心障礙者、清寒家庭還能半價優惠。（圖／翻攝自福田水餃臉書）

不過有媒體報導，當天阿嬤是「被請到」店裡用餐，而且阿嬤的媳婦表示，婆婆會去撿回收是因為想讓她活動筋骨，並不是外界所傳家境坎坷，「謝謝大家關心，我們真的不需要（被救濟）」，也讓「福田水餃」被網友質疑是在炒新聞。

李杰 12 日也在臉書澄清，表示餐廳從來沒有「用主動或間接的方式」請媒體來採訪，並強調只要是 65 歲以上老人都有半價優惠，並沒有特別針對任何一人。「重點是，老人家受訪之前，從來沒跟我們說過任何要受訪的內容（記者比我先到店裡，我人到店裡時他們已經在採訪），這樣就變成我們炒新聞？」

整件事情看似落幕，但 13 日晚間李杰投下震撼彈，宣布「福田水餃將在六月份結束營業，謝謝朋友們一路的支持」。李杰表示，「最近的風風雨雨及無中生有，造謠抹黑，實在讓我們心力憔悴。」，今年原先還有拓展計畫，希望能照護更多的朋友，「但，我們可以流身體的汗，可以流臉上的淚，沒辦法一直流心理的血。」

李杰說，他以前就有被同業抹黑攻擊的經驗，在開店前也理解在台灣做善事不容易的道理，「但這樣的抹黑攻擊，沒有任何有自尊心的人能夠承受，福田餐廳軍心已散，沒有再持續下去的必要。」

而針對網路上說「福田水餃」薄利多銷的網友，李杰也願意以 1 元頂讓店鋪，「如果有心，可以試著把這間店接下來經營試試看，相信靠著貴集團操作新聞的技術，或是網友點石成金，滿口『不會賠』 、『薄利多銷』的經營方式，生意一定可以大紅大紫。」