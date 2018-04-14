▲經濟部水利署把握南部地區枯水期，在水庫低水位時期積極辦理水庫清淤工作。（圖／水利署提供）

為了加速水庫清淤作業，經濟部水利署把握南部地區枯水期，在水庫低水位時期積極辦理水庫清淤工作，延長水庫使用壽命確保長遠穩定供水，水利署南區水資源局呼籲，請民眾共同珍惜水資源，共同努力以度過枯水時期。

南部地區由於2017年8月以後無颱風，水利署已在去年9月提早起動水情應變，13日曾文水庫與烏山頭水庫蓄水量為1.04億噸，蓄水率約19.6%，目前台南地區水情燈號為稍緊的綠燈。

南水局表示，去年9月開始積極產業節水，協調嘉南農田水利會透過加強灌溉管理，並延後一期稻作供灌及加大間斷灌溉期距等方式節約用水，總計節約水量超過9千萬噸，也透過區域調度與水庫水量放水管控等積極作為，預估將可如期在5月底完成今年度一期稻作供灌，以及預留民生產業6月底前的用水需求。

南水局指出，目前正值南部地區枯水期末，在期待梅雨來臨解除旱象前，他們持續與嘉南農田水利會、水公司、台南市政府及相關工業用水單位等共同合作節約用水及監控水情，以5月底前避免進入影響民生用水的第三階段限水狀況為目標努力。

此外，南水局也把握水庫低水位時期，積極辦理曾文水庫清淤工作，延長水庫使用壽命確保長遠穩定供水，除了持續河道疏通及水庫庫區上游陸挖清淤之外，也辦理抽泥作業，採用絞吸式抽泥提升抽泥能量，後續也規畫推動增加抽泥船進一步提升抽泥能量，預計今年5月底前曾文水庫擴大清淤能量達128萬立方公尺。