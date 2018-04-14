▲二水國中舉辦春季越野賽跑，比賽現場同學們臉上雖然汗水直流、氣喘吁吁，到終點時卻都大呼爽快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）

越野賽跑是風行於歐美國家、在戶外林地間進行的賽跑活動，彰化縣二水國中舉辦春季越野賽跑，20多年不間斷，每年四月帶領全校學生從校內往校外跑一圈，從校門口出發，繞過八堡圳頭，再沿著山間產業道路從後山跑回學校操場，全程３公里，連不愛跑步的孩子也逐漸對路跑跑出熱愛與興趣。

▲二水國中舉辦春季越野賽跑，比賽現場同學們臉上雖然汗水直流、氣喘吁吁，到終點時卻都大呼爽快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）

二水國中春季越野賽，今年更擴大由該校家長委員會邀請家長委員們及校友們加入親子同樂、校友同歡的行列！13日下午三點整開跑，223位學生及鄉親跑友們從校門口依序魚貫起跑繞過八堡圳頭，再沿著大丘園旁產業道路，從後山經由泰山體驗營跑回學校操場，全程約3公里，全校學生在春風中用雙腳體驗八堡圳與八卦山脈的故鄉之美，是戶外教育及在地課程的最佳實踐。

▲二水國中舉辦春季越野賽跑，比賽現場同學們臉上雖然汗水直流、氣喘吁吁，到終點時卻都大呼爽快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）

越野賽跑的路徑地勢起伏不定，路面包含一般平地、林地、草地等，還有天氣狀況的考驗；但是學生經過課堂的練習與適應，參與比賽的心情變化與驚喜，絕對是所有畢業於二水國中學子的共同美好回憶！

▲二水國中舉辦春季越野賽跑，比賽現場同學們臉上雖然汗水直流、氣喘吁吁，到終點時卻都大呼爽快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）

這次參加越野賽跑的賴姓校友表示，藉由越野賽跑讓學生深入了解周遭的環境，並能強健體魄、用運動來愛故鄉！家長們除了沿路準備茶水補給，也陪著孩子們一起揮汗奔跑，親子間相互打氣十分溫馨熱鬧；同學們臉上雖然汗水直流、氣喘吁吁，到終點時卻都大呼爽快，多數人都認為這樣的過程中更學會永不放棄的精神。

▲二水國中舉辦春季越野賽跑，比賽現場同學們臉上雖然汗水直流、氣喘吁吁，到終點時卻都大呼爽快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）

校長陳靜宜指出，二水國中長期發展戶外教育，是要培育學生具有「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」核心素養，成為「終身學習者」，而越野賽跑是鼓勵學生挑戰自我，學習獨力完成目標的過程，希望藉此鼓舞學生能夠對追求的目標保有堅持到底的精神。

▲二水國中舉辦春季越野賽跑，比賽現場同學們臉上雖然汗水直流、氣喘吁吁，到終點時卻都大呼爽快。（圖／記者陳雅芳攝，2018.04.13）

教育處表示，二水國中依山傍水，以八卦山脈與八堡圳環繞形成自然清新的學習環境；學校能以巧思妥善運用周遭環境融入學生活動，藉由越野賽跑讓學生欣賞家鄉風光，並能強健體魄，更可以藉由越野路跑深入了解周遭的環境，用運動來愛故鄉，無怪乎二水國中多年來培養許多地方優秀人才，很多校友在社會上各領域都有優秀表現。