21世紀經濟報導 趙娜 北京報導



王強向記者表示，儘管早期項目估值的大幅上升的客觀現實和對優秀項目的持續出資的主觀選擇讓真格選擇在後期投資中有所投入，但真格基金的戰略仍是繼續深耕早期投資領域。

投資出了5家上市企業、14家獨角獸公司的真格基金，在2018年也成長為一隻獨角獸基金。

隨著規模為12億元的五期人民幣基金募集完成，真格基金的資金管理規模將達到10億美元。

真格基金是由新東方聯合創始人徐小平、王強和紅杉資本中國在 2011 年聯合創立的早期投資機構，首期基金的規模是3000萬美元。

「我們比以往更加有危機意識，主動去尋找那些真正具有成長潛力的優質早期公司。」4月，真格基金聯合創始人王強接受21世紀經濟報導記者專訪時表示。

王強在上世紀80年代作為內蒙古文科狀元考入北京大學並留校任教，90年代赴美獲得碩士學位后加入貝爾傳訊研究。他更為人熟知的經歷是和俞敏洪、徐小平共同打造新東方，以及成立天使投資機構真格基金。

談到市場近期討論頻繁的「募資難」問題，王強表示，不論創業公司還是投資機構，只要能夠抓到本質，就不會經歷冬天。

真格基金主要專注於 TMT 行業，包括人工智慧、企業服務、醫療健康、文娛體育、電子商務、消費升級及教育等領域在內的早期投資。

過去七年時間中，真格基金共投資了600多個項目，單筆可投資額度從成立之初的數十萬美元增長到了如今的300萬美元甚至更多，投資階段也從最初的天使輪拓展到了A輪、B輪。

「真格並沒有成為一家VC投資機構。」王強向記者表示，儘管早期項目估值的大幅上升的客觀現實和對優秀項目的持續出資的主觀選擇讓真格選擇在後期投資中有所投入，但真格基金的戰略仍是繼續深耕早期投資領域。

真格仍然是熊貓，但是帶著利爪的熊貓

《21世紀》：真格基金在成立之初的定位是天使基金，如今投資階段已經向後拓展，作出這些變化的原因是什麼？

王強：真格並沒有成為一家VC投資機構。我們大部分投資還是集中在早期階段，市場看到的後期投資有一部分是屬於我們對過往早期項目的追加投資。

這些年早期項目的初始期投資估值翻了若干倍，很多之前曾經的早期投資者在投入更多資金卻不能佔大股、投資風險仍然很大的情況下選擇了往後走。他們認為，雖然往後走的估值更貴，但風險係數確實少一點。

真格基金並沒有這樣的戰略，我們仍然堅守在早期。雖然我們在後期有一些投入，但主要是基於對早期項目的追加投資。真正說，上來就直接投B輪，這樣的投資我們還是很少做的。

《21世紀》：真格基金七年來的變與不變主要體現在哪裡？

王強：我們一直強調看人的重要性而不是商業模式本身。尤其對早期投資基金來說，看人顯然是重中之重。我們在這個基礎上去研究行業、考察團隊，評估公司未來能夠跑出來的可能性。

如果說真格今天和七年前有什麼區別，就是我們的投資團隊的學習研究能力越來越強。我們比以往更加有危機意識，主動去尋找那些真正具有成長潛力的優質早期公司。

真格一直有收到很多推薦和自薦來的項目，這些對我們來說屬於雷達覆蓋範圍內的項目。我們也在更多的主動出擊，沖在市場一線去發現標的。

就像徐老師（真格基金創始人徐小平）說的，我們仍然是熊貓，但是帶著利爪的熊貓。

《21世紀》：要怎麼去吸引優秀的創業者？

王強：現在的創業者越來越成熟，很多人都是連續創業者。他們決定是否接受一家基金的投資，前提是相信你的資金是有生命、有靈魂、有價值觀的。這已不是簡單的金錢的投資。

我和小平的進化過程是相近的，對大時代的判斷也比較准，比如出國、歸國、創業、投資，做投資之後選擇什麼領域、以什麼樣的方式去投。到目前為止還都做出了相對準確的判斷。

為了做到這一點，要有非常強的學習能力，擁抱新出現的事物，對新的領域、新的技術、新的模式、新的商業形態有足夠的了解。

除了投資本身，我們還在創業生態方面做了很多事情，以形成一個具有國際視野的早期投資機構。

比如我們通過真驛站項目為海外留學生提供了解中國創業環境的機會，通過國外高校宣講幫助被投企業吸引優秀人才、幫有意回國創業的學生打開通路。今年開始也會展開在國內重點高校的宣講。

《21世紀》：徐老師鼓勵創業者擁抱區塊鏈技術，你的公開表態則是相對保守的。真格基金在區塊鏈投資的實際行動上，是激進還是理性？

王強：我們在行動方面非常理性。徐老師一向都是支持創業者探索新生事物的，但你看他並沒有像宣稱去投哪家公司。我是從更理性的角度思考，即使區塊鏈是未來技術世界很大的一塊版圖，作為投資者來說，依然需要審慎的回答要投的是哪一個區塊鏈技術的公司。

我們始終認為，區塊鏈技術只有能和公司既有業務有機結合，或者和新開展的業務在邏輯上是密不可分的，這種應用才是有效率的。如果僅僅因為這是一個嶄新的東西，就必須要去用它、生硬地嫁接到既有業務上，那隻會是「體外移植」——一種外來的移植，無法為有機體帶來自然增長。

作為企業來說，是應該避免單純的技術獨斷論。人類社會是一個複雜的體系，任何新技術面對如此浩瀚的人的社會來說，只能是局部改變一些東西，無法取代一切。如果技術獨斷論成立，人類只能坐以待斃的等待機器人來取代我們，任何新技術革命都不可逃脫對最終價值觀取向和社會行為的責任。

真格一直強調同時擁有對新事物的的敏銳感知和對事物本質的精準判斷，只有這樣，我們才能夠投入到那些能夠成功到達終點的項目。

閱人經驗是真格基金的殺手鐧

《21世紀》：之前市場上有一批早期投資機構，很多都選擇了擴大基金規模往後走。

王強：早期投資的判斷難度是最大的，有人認為這甚至和賭博沒有什麼區別。天使是在創業者的夢想仍在清晰化的過程中就進行投資了，需要幫助創業者去理清思路。

之前很多人認為早期投入少、回報大，這又是一種絕對論。大家看到的是10萬美金參與到了創始期的谷歌，但實踐中給出去100個10萬也還沒碰到一個。

真格基金會堅守早期投資，我和小平也樂在其中。我們在「前真格」階段，包括在新東方、在北大，我們每天都在見人。面談這個事，我們在創辦真格基金之前已經做了幾十年，這種閱人的經驗就是我們做真格基金的殺手鐧。

《21世紀》：選人，具體怎麼個選法？

王強：從已經跑出來的項目看，這些公司的創始人有一些共通的特質。

第一，他們切進市場是要去解決一個真實的問題，這可能是解決痛點提升用戶體驗，也可能是解決大眾的困惑，還可能是提升生產效率。

第二，這些人一定有大的格局。他們能夠堅守給用戶提供最終極的價值，願意為了公司利益和大市場之間的利益進行非常理性的切分——一位創始人如果只關注自己的利益是做不大的。

第三，強調公司獨特的文化。文化是超越金錢、股權等物質衡量的槓桿。創業是很艱難的，當公司的資金緊張、暫時沒有股權可以分享的時候，團隊需要一股凝聚力幫助公司渡過雪崩時刻。

第四，在關鍵時間點作出冷靜但果決決定的能力，包括轉型、砍掉某些業務等決策。

這些都是創始人能不能把公司從一站帶向另一站的關鍵。需要創始人有學習能力，有對新事物的敏銳、把敏銳轉化成健全的判斷、將判斷通過高效的執行力實現的能力。

這樣當新的機會出現的時候，創始人的敏銳度、判斷力、執行力可以讓公司捕捉到機會，而不是在猶豫、觀望甚至忽略中錯過機會。

《21世紀》：真格如何把創始人的識人能力傳承給團隊？

王強：業界通常認為徐老師非常感性、充滿激情，我們看項目基本一拍腦袋就決定。其實大家沒有看到，從真格成立的第一天起，尤其是Anna（真格基金合伙人兼CEO方愛之）到位后，我們就跟團隊講對人判斷的重要性。

每一位新加入真格的夥伴，也都是在這樣的投資哲學中歷練對人性的理解。我們會帶著他們一起去觀察什麼樣的人是靠譜的、哪些人說話是可信的、創業者展現出怎樣的細節是可喜的。

創業者過早選擇平台站隊很危險

《21世紀》：過去幾年資本扎堆獨角獸、最近數月則出現了多個高估值企業被併購的案例，怎麼分析其中的資本效率問題？

王強：要從兩個方面看這個問題，一方面是對企業成長，另一方面是資本回報。

我們先不要去憐憫資本。資本願意用資金去追項目，這是基於他們的判斷力。很多人認為投資人都比創業者聰明，其實很多資本是追著別人的腳步去做投資的。這就是為什麼當一個風口起來的時候，沒有判斷力的資本都會去跟風。當然，最後摔得慘的也是這些資本。

但從另一方面看，當一個風口起來時，對創業者來說是福音。他們可以用資本的錢去實踐自己的夢想，即使項目失敗了、他們損失了時間和青春，但不至於血本無歸——他們將在歷練之後投入下一次征程。

任何一個風潮來的時候，不要為資本擔心。他們用資本支撐了一批玩家進來，這些參與者通過大浪淘沙，最後會有最強大的企業勝出，實際也為市場補充了優質的選擇。

《21世紀》：BAT一類大企業成為很多併購交易的買方，這給創業市場帶來了怎樣的影響？

王強：超過80%的歐美創業者會認為，項目被併購就是一次成功的創業，繼續去實現其他的夢想。中國的數據正好相反，80%以上的人認為不實現IPO就是失敗的。

我相信大家對併購的態度會逐漸調整，年輕人會越來越多的認為在某個階段出售公司是一種成功的標誌。這樣，創業者的創造力可以實現更高速的流動，對創業者、大企業、投資者是三贏的。

過去中國創業者都希望做到獨立上市，但這種概率是鳳毛麟角的。僅僅通過上市實現退出，無論對創業者還是投資人來說，風險都是巨大的。

這幾年成長起來的公司，大部分都是在BAT之外誕生的公司。ofo、一起作業、小紅書等一些創業公司之前並沒有BAT的介入，但當他們成長到一定體量，成為BAT戰略雷達關注的業務時，巨頭們開始更加願意以非常高的價格去投資、併購甚至收購。

當前更多大手筆併購和收購，標誌著中國進入創業退出、投資退出的黃金期。BAT願意以超過二級市場的價格來投資併購創始公司，這給了中國的創業者更多的選擇。

《21世紀》：BAT的投資階段已經不限於成熟期和成長期，創業者在企業發展早期應該如何面對是否站隊的問題？

王強：創業者過早選擇與自己業務特別相關的平台去站隊，是很危險的一種選擇。現在全球範圍內的大型獨角獸企業，也沒有一家是背靠大平台發展起來的。

站隊總是有代價的，接受巨無霸的投資之後，團隊的思維難免受到大企業的影響。如果B輪之前就去站隊，很難獨立的做成大事。當然，有時候站隊是一種不得已的選擇。

任何一個巨無霸在局部會有相對壟斷性的資源，但不會在全局有完全的覆蓋。當一家企業的成長是從純商業邏輯上殺出來，而非一個大平台的流量支持，這樣才能得到最佳的歷練。(編輯 林坤)