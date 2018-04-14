孫安佐案的省思 把小孩送出國之後...NOWnews今日新聞 (2018-04-14 09:00)
藝人狄鶯與孫鵬之子孫安佐，在美國因戲稱欲朝就讀的學校開槍，遭舉報被警方逮捕，事件在台灣引起關注，也讓台灣小留學生的議題浮上檯面。長期關注兒少議題的民進黨立委李麗芬表示，父母的出發點都是為孩子好，但小時候送出國留學，不僅會有文化上的差異，父母的角色功能也無法發揮出來。民進黨立委陳亭妃也說，小孩教育的核心是父母，雖然大家都有選擇何種教育的權利，但是國內外的教育，孰好孰壞，並無定論。
李麗芬指出，孩童教育的核心，最重要的是父母的陪伴，她知道父母的出發點都是為孩子好，小時候送出國，不僅在語言上能夠大大的加分，也能在國外增廣見聞，提早看見台灣以外的文化與見識。
然而這樣就能贏在起跑點嗎？李麗芬認為，小孩子一開始就離開父母，進入陌生的環境，不僅一開始有語言上的隔閡，國與國之間的文化差異，更有可能讓小孩子在成長的途中，沒辦法很好的適應，這些都是父母在把小孩子送出國，應該審慎思考的地方，而不是送出國讀書，小孩子就真的能夠平步青雲，一帆風順。
李麗芬坦言，台灣先前的國內教育，的確大部分都著重於「知識」的方面，培養小孩的國際觀、引導小孩的獨立思考與價值觀是較為欠缺的，但她以自身為例，她的小孩現在就讀國小三年級，她有時候會親臨現場旁聽或伴讀，她認為現在台灣對小孩子的教育有在進步，教師不會死板地只教課本上的知識，更不會草率丟出功課就叫孩子自己寫，「現在很多老師都不會再出暑假作業了」。
陳亭妃則說，雖然她覺得孫安佐事件是單一個案，但也曝露出陌生的寄宿家庭，對小孩子的影響，「小孩子教育的核心應該還是父母才對」；何況，孩子從小就與父母長期離異，家庭因此疏離，雙方沒有共同話題，就算孩子的成就再高，親情恐怕也會受到影響，甚至會有文化上的衝擊，或有價值觀的扭曲。
陳亭妃表示，寄宿家庭也是一個非常重要的環節，這次孫安佐事件，「Home媽」就是一位非常關鍵的人物，所以外交部是否能夠建立一個過濾的平台，讓寄宿家庭的相關資訊更透明化，這對台灣父母也是種保障，協助爸媽們審慎評估。
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