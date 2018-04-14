大谷翔平刷狂紀錄 美職生涯首支二壘打出爐中央社 (2018-04-14 09:10)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，客場與堪薩斯皇家隊4連戰第2場，大谷翔平今天2局上首次上場打擊，就擊出美職生涯首支二壘安打。
這場比賽天使先攻，大谷翔平是先發第7棒指定打擊，根據大聯盟官網資訊，皇家先發投手漢默（Jason Hammel）面對大谷翔平，以時速介於91.3至92.2英里的四縫線和二縫線速球與他周旋。
最後大谷翔平在2好2壞的情況下，相中漢默一顆時速92.2英里的四縫線速球，擊出左外野方向平飛安打站上二壘，這也是大谷翔平美職生涯的首支二壘安打。
天使隊接下來的棒次熄火，未能將大谷翔平送回本壘替球隊首開紀錄。目前比賽進行至3局上，天使在普荷斯（Pujols）的2分砲助威下，暫時以2比0領先皇家。（編輯：屈享平）1070414
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