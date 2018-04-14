（中央社記者邱俊欽桃園機場14日電）桃園國際機場第二航廈今天上午約7時38分疑似地下室配電盤線路跳脫，造成無預警跳電，電扶梯停擺，空橋無法運作，有部分旅客無法登機。但在8時25分恢復供電，共影響2架次航班。



有旅客上午在桃園國際機場第二航廈登機前，突然發現桃園機場電力不穩定，隨即瞬間電力消失，機場免稅商店街陷入一片黑暗，而空橋、電扶梯也停擺無法使用。



桃園機場公司表示，經初步瞭解原因後為北登機門地下室的配電盤線路跳脫，造成部分航班起飛受到影響，但證照查驗、海關檢查、安全檢查、檢疫等重要的環節，未受停電影響，電力在8時25分恢復供電，共影響2架次航班。確切原因仍待進一步調查。（編輯：李錫璋）1070414