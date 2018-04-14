MLB／大谷翔平超猛 生涯首支二壘出爐NOWnews今日新聞 (2018-04-14 09:01)
天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今（14）日出戰皇家隊以第七棒、指定打擊先發上陣，大谷首打席就敲安，也是他生涯首支二壘安打。
大谷首打席在2局1人出局時上陣，他面對投手則是生涯92勝的投手Jason Hammel。
結果大谷面對148公里速球，敲出左外野二壘安打，這是大谷昇芽收支二壘安打，目前先發連續安打次數持續中，27打數10支安打。
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