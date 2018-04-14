▲台灣一名女子前往泰國旅遊，卻在一家按摩店中慘遭按摩師性侵。（圖／翻攝自臉書社團曼谷大水, 2018.04.14）

真的太可怕！台灣一名女子日前到泰國旅遊，前往一間按摩店消費，不料原本正常的泰式按摩服務，卻演變成「強行全套」的性侵！

根據受害的當事人在臉書不公開社團「曼谷大水」中寫道，當地時間本月 12 日晚間，她經由網路介紹前往泰國一家按摩店消費，一開始只打算做腳底按摩，但快結束時，按摩師問她是否想要加做泰式按摩或是精油按摩，她選擇泰式按摩，於是就被帶上二樓。

文中寫道，一開始按摩都還算正常，後來按摩師一度觸碰到她的下體，她則立刻大聲喝止：「No！」師傅又恢復了正常的按摩手法。接著按摩師不知何故，兩度離開現場，接著回來後，突然將她轉至正面，然後背對著她。當事人描述：「燈光很昏暗我看不清楚他在做什麼，但有聽到類似塑膠的聲音，應該是保險套！」此時，按摩師也立刻強行脫下當事人的褲子將她性侵，過程中她雖然有大聲求救，但卻馬上被摀住嘴巴。

當事人表示，事發之後，她穿上衣服下樓等待被安排到三樓的朋友，「所以中間我有叫出聲音的時候，他完全沒有聽到...」之後走出店家，她馬上打電話給泰國觀光警察，把這件事陳述給對方聽，不料講完之後，對方竟然要她先去詢問為什麼該按摩師有這樣的行為，「最後我的電話也直接被掛斷了...」

當事人指出，後來詢問住在當地 30 多年的朋友，才被告知可怕的事實，那就是「很多按摩店只要到了晚上就會變成半套服務！」無論男女師傅都一樣，這是泰國的「黑文化」。有網友更直言，女生如果選擇給男生按摩，通常便是要進行性服務的暗示，店家也會向警方說是交易而非性侵。

當事人坦言，發生這種事情，很多女生絕對不想讓別人知道，但自己會選擇講出來，是希望大家出國真的要非常小心，按摩一定要選擇女師傅。