（中央社記者陳葦庭台北14日電）今天起變天，中央氣象局預報員劉宇其今天表示，今天台灣附近水氣增加，中部以北有雨，晚間東北季風報到，19日以前全台偏涼，低溫探攝氏16度。



劉宇其說，今天白天台灣處於鋒前西南風環境，各地較為暖熱，清晨低溫約22、23度，白天各地高溫大都在30度以上，西半部甚至可達34度左右，另外，由於西南風過山沉降增溫效應，東南部地區並有焚風發生的機率。



降雨方面，今晨中部以北地區有零星短暫雨，白天各地大致能陽光露臉，東半部地區全天有不定時零星雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。



他指出，明天到19日受東北季風影響，北台灣高溫約22到25度，低溫僅16度，和這兩天相比溫差超過10度，提醒民眾注意。



他表示，今晚至明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫驟降，中部以北及東半部地區及澎湖將轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。（編輯：李錫璋）1070414