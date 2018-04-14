(健康醫療網／記者吳珮均報導)

一名居於緬甸的2歲譚小妹，雙腿燒燙傷嚴重發紅、脫皮且變形，就連要站立都相當困難，但因家庭經濟狀況困難，而無法在當地做進一步治療。幸運的是，長庚醫院醫療團剛好至緬甸義診，但因藥物有限，僅能開立抗生素及消炎軟膏，隨後經各界伸援安排，讓女童至台灣接受燒燙傷治療，目前已能看見譚小妹下床玩耍的身影。

各界資源串聯與伸援 燒燙傷女童順利恢復健康

參與此次義診的基隆長庚紀念醫院張悅詩醫師表示，剛開始因與譚小妹及其母親有語言隔閡，治療前譚小妹看到醫護人員都會不安的躲在媽媽懷裡，常有緊張與恐懼的情緒。因此，護理人員在治療前都會透過繪畫、使用手機變裝軟體程式與其互動，減輕譚小妹與其母親的焦慮感，並增進彼此的信任感，才得以讓治療順利完成。

除此之外，「台灣基督教國際全人關懷使命協會」與「曹仲植基金會」也特別安排翻譯志工，在旁全程陪伴譚小妹及母親，予以情緒安撫、生活與飲食照顧，協助醫護人員轉達病況與照護注意事項，在眾人堅定的信念，與不分日夜的關愛下，終於讓譚小妹順利恢復。

鬆疤、植皮手術 讓她雙腳關節恢復正常位置與功能

整形外科莊秀樹主治醫師說，譚小妹剛到院時，經評估她的右腳及踝關節，雖因燙傷有嚴重背曲攣縮變形，但骨頭及關節尚未變為不可回復的變形，因此立即安排鬆疤及植皮手術；手術進行的相當成功，現在譚小妹的腳背、趾頭及趾間，也恢復原來的正常位置及功能。

國際醫療救援義診服務 為台灣醫療造佳話

長庚紀念醫院除了在醫療技術與設備上不斷精進外，更不吝將純熟的醫療技術與資源投入國際醫療救援行列；近四年來，該院共計協助137人次國際醫援病患，治療的疾病包括神經纖維瘤、唇顎裂/顱顏重建、燒傷後疤痕重建…等，此次治療更透過各界資源的串聯與協助，讓台灣的醫療傳奇遠播國際，再次締造佳話。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=37568喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊