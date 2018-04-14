《生化奇兵》新作或在開發中 仍使用虛幻4引擎北京新浪網 (2018-04-14 08:56)
在最新的報導中，2K正在開發《生化奇兵》新作。
說來也巧，外媒Kotaku的Jason Schreier在對《四海兄弟3》開發商Hangar 13採訪中，卻以外發現Hangar 13隔壁的2K研發所，還有一個未經宣布的項目，代號「Parkside」。這個項目據說是下一款《生化奇兵》作品，不僅絕密而且還是在早期開發階段，且仍使用虛幻4引擎。
「任何Hangar 13（《四海兄弟3》的開發商）的人想和隔壁這個工作室的人對話，他們都會說真的不能講，顯得十分緊張。」Kotaku在與Hangar 13的人交流中發現了這個貓膩。
而據另一個消息源表示，這個Parkside團隊一直保持較小的規模，並不想過於臃腫。而Hangar 13衰落之後，很多員工想跳槽到Parkside團隊，但沒有空缺職位。「Parkside還沒有準備擴大規模，而是還在努力研究核心問題。」
2015年11月，Take-Two的CEO Strauss Zelnick表示，「生化奇兵」毫無疑問是一個永久的IP，這也讓粉絲們相信在《生化奇兵：無限》之後，還會有續作誕生。而在2017年11月Take-Two的財報信息中，又提到2K最大最受歡迎的IP將會在2019年3月31日發佈。但儘管這可能是神秘的Parkside，也可能是無主之地3，具體還是等待官方宣布吧。
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