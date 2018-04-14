《狐妖小紅娘》漫畫第264話已更新。李三看穿了黑衣人的真實身份，他當即喝令王權霸業不再攻擊。看到自己被識破，黑衣人摘下兜帽，下面的臉竟然是……

佩戴上面具之後，李三徹底明白了黑衣人的目的——通過誘導妖怪和道士們進攻，使得沐天城從中不斷汲取力量。眼見計劃敗露，黑衣人不慌不忙繼續解說，這讓李三的怒火飆升至最高點，並吼出了這名黑衣人的名字，那居然是他的妹妹慕塵？！

《狐妖小紅娘》漫畫第264話《李三》圖透：