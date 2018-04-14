4月13日，美國NBA球隊布魯克林籃網隊宣布，阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信以個人身份收購籃網隊49%的股份。事情公佈后，在社交媒體引起熱議，連周杰倫也發佈視頻表示祝賀。

阿里巴巴集團相關人士4月13日向記者確認了上述消息。不過，目前無論是蔡崇信本人和阿里巴巴集團方面，都沒有透露蔡崇信出資的具體金額。

而按照籃網隊目前23億美元的估值，蔡崇信此番收購花費或超過11億美元（超過70億元人民幣）。這可能是NBA歷史上最大的一筆來自中國的投資，蔡崇信也成為籃網51年隊史上第一位中國老闆。

阿里：不排除合作可能

蔡崇信是阿里巴巴聯合創始人之一，目前他負責公司的戰略收購和投資，擔任執行副主席。

據介紹，根據雙方達成的協議，籃網隊前老闆俄羅斯人米哈伊爾·普羅霍羅夫今後四年仍將是籃網的控股股東，同時負責球隊日常事務管理。但雙方達成的協議中包含了一個特別選項，一旦蔡崇信選擇執行協議中的選項，那麼普羅霍羅夫應該將他剩餘的籃網股權出售給蔡崇信，最終蔡崇信將成為籃網的控股股東。

▲蔡崇信（圖片來源：阿里巴巴官方微博）



「作為一個終身體育迷，我非常榮幸能成為籃網的股東並加入NBA大家庭。」蔡崇信表示，在投資籃網隊之後，他的工作時間與精力仍將一如既往用於阿里巴巴的發展，他對健康、快樂人生觀的提倡和踐行還在持續。

實際上，早在去年10月，新華社就曾發佈消息稱，「經可靠渠道證實，阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信個人出資購買NBA布魯克林籃網隊49％的股份。」

4月13日，阿里巴巴集團相關人士也對每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者稱，「此次收購在去年12月就已經對外披露過意向，這次是正式簽約完成收購。但這次收購是蔡崇信先生的個人行為，跟阿里巴巴集團並沒有關係。」

不過，上述人士表示，「雖然與阿里巴巴集團無關，但並不排除阿里與布魯克林籃網未來有一些合作的可能性，因為快樂和健康的雙H戰略是阿里巴巴的長期推進的戰略。」

籃球市場獲資本青睞

蔡崇信並不是第一個「殺進」NBA的中國企業家。2016年6月，雙刃劍體育總裁蔣立章就與明尼蘇達森林狼隊老闆格倫-泰勒達成協議，購入森林狼隊5%的股份，同時他也將購入WNBA明尼蘇達山貓隊5%的股份。

「足球是世界上第一大運動，目前國內投資更多在足球上，但是球隊都『搶』得差不多了，風險也很大。而籃球在國內，球迷人數眾多，民間籃球普及也很好，市場已趨於成熟。」北京大學中國體育產業研究中心主任何文義對每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者表示。

何文義認為，雖然近幾年籃網在NBA的成績不算突出，但蔡崇信收購籃網后，若能與國內市場對接好，應該也會吸引不少中國觀眾的關注，並因此獲得良好回報。

▲圖片來源：攝圖網

實際上，萬達、阿里、騰訊等國內巨頭，都在積極布局體育行業，除體育賽事外，電競、球隊俱樂部、場館、媒體平台、健身平台等也是巨頭熱衷的投資方向。這些領域往往需要大體量的資金撬動，門檻較高，普通玩家很難進入。

今年4月初，阿里體育宣布完成新一輪融資，其融資規模超過12億元，估值超過80億元。

同時，阿里體育宣布全資併購互聯網健身運動品牌樂動力，加碼健身運動領域。此前，阿里體育已涉足場館、高爾夫、馬拉松、電競、拳擊及綜合賽事等諸多領域。阿里體育相關人士也對記者稱，「未來有與籃網合作的可能性」。

近日，蘇寧體育也宣布，已在2018年初啟動A輪融資，融資規模不低於3億美元，該資金將用於版權採購、市場推廣、節目製作、零售發展等。

每經記者 朱萬平

每經編輯 姚治宇 何小桃

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