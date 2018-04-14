近日，根據彭博社報導稱，任天堂目前正在和某家風投公司達成協作關係。任天堂表示，這項合作將會改進Switch晶元、感測器等部件，看來老任終於開始在自己的硬體上下功夫了。





任天堂與風投公司合作：未來將有更多創意玩法

對於此次合作，任天堂的高級執行官發表聲明稱：「我們始終在探索使娛樂進步的方式。我們期待著通過與風投公司的合作，去發現獨特的技術，來提升 Switch 的體驗。」

不過說到Switch的體驗，任天堂的系統一向都是業界老末，完全不能和索尼跟微軟相提並論。「沒有中文、不能聯機、沒有瀏覽器、不能上傳存檔」，雖然任天堂一直在「用腳」做系統，但是人家就是有任性的資本，獨佔遊戲回歸原始快樂、與好友分享的樂趣讓許多從來沒有碰過主機遊戲的人都來買買買，足以說明一切。

也許，任天堂的遊戲，會被一些「硬核玩家」鄙夷，但是遊戲的本質不就是給人們帶來快樂嗎？這恐怕也是Switch成功的最大秘訣了吧。

