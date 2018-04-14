XBOX與Switch合作？會僅僅止步於成就系統么北京新浪網 (2018-04-14 06:07)
近日，在國外市場十分受到歡迎的沙盒遊戲，《我的世界》宣布支持任天堂Switch與Xbox One之間的跨平台聯機。而最近又有消息傳出，稱Switch玩家很快就能在《我的世界》中獲取Xbox Live成就了。
《我的世界》
根據知名遊戲媒體Polygon的報導，微軟發言人已向他們確認，將於今年晚些時候開始為Switch版《我的世界》追蹤成就，而隨後《我的世界》的代表也證實了該一說法。
現在，我們已經可以從一些第三方成就網站上找到新的成就名單了。而由於任天堂Switch上並沒有內置成就系統，不過通過微軟的Xbox Live來「曲線救國」似乎也是種可行的想法。另一方面，目前Switch版《我的世界》的網路聯機功能也同樣是通過Xbox Live服務來實現的。
不過根據筆者的猜測，這樣的功能可能只是微軟與任天堂合作的開端，未來是否還會有更多方面的合作尚屬未知，但是如果任天堂與微軟強強聯手，那麼索尼之後的動作，就十分引人關注了。
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