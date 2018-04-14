隨著內涵段子的關停，各大視頻APP平台進行了一系列的整改，並被央視等媒體點名批評。近日，筆者發現最新版快手App新推出「家長控制模式」，該模式在 iOS和安卓端均已上線。





加強未成年人保護 快手上線「家長控制模式」

經過體驗之後，筆者發現，快手、抖音等短視頻平台，內容也發生了改變，視頻陽光健康的各類生活內容變得更多了，在使用上，未開啟「家長控制模式」時，圖標旁的灰色字體顯示「未開啟」。

加強未成年人保護 快手上線「家長控制模式」

此外，筆者從快手相關負責人了解到，「家長控制模式」目的是大力加強對未成年兒童的保護，在未成年用戶把玩家長手機的時候，家長都可通過每次隨機設置密碼的方式對孩子觀看內容、進行限制。