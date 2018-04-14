眾所周知，歐盟委員會在 2017 年初發佈的一份報告，提到了應該考慮機器人的法律地位，這樣機器人才能對造成的損害擔負起責任，雖然是簡短的一句話，引起了人工智慧學家的強烈反對，156 名人工智慧專家撰寫了一封譴責它的公開信，要來保護人類。





156位人工智慧專家聯名反對歐盟賦予機器人「人格權」

如果真正被賦予「人格權」的話，製造機器人的企業的責任就被豁免了，會非常危險，但是從歐盟委員會回復表示，之前言論只是一個設想，機器人短期內並不會發展到如此，只是一個設想，大家不必太抵觸。

156位人工智慧專家聯名反對歐盟賦予機器人「人格權」

隨著機器人的興起，我們對於機器人的顧慮越來越多，畢竟很多科幻電影描繪了未來世界機器人「毀滅」人類，關於156位人工智慧專家聯名反對歐盟賦予機器人「人格權」這件事，你怎麼看呢？