六成受訪者 反對快遞櫃「雙向」收費

自從網購普及，不少消費者常遭遇「家中無人」收快遞的尷尬。智能快遞櫃提供24小時自助取件服務，有效緩解了這一尷尬局面。但起初向快遞公司收取寄存費的快遞櫃公司，卻也要開始向收件人收取「逾期」管理費。這一做法合理嗎？本期「京報調查」（新京報與清研智庫聯合推出）就此展開調查。

■？旁邊評論

快遞櫃切莫快而不遞

「快遞櫃」雙向收費合理嗎？京報調查給出的答案就是，逾六成的調查對象認為並不合理。其中四成的調查對象甚至認為，快遞櫃向收件人收取逾期（24小時）未取快遞管理費也是不合理的，因為快遞人員並未與收件人做充分的溝通和提醒服務。而即便認為收費合理的，也有很多人認為，應該延長收費期限，比如兩天（48小時），而不是現在的24小時。

這也表明，快遞櫃收逾期管理費的「民意基礎」或許並不牢固，以24小時為逾期的分界線，也存在爭議。

問題來了，快遞公司應返回「送貨上門」的舊模式嗎？未必。快遞櫃所帶來的「方便性」可能確實無法逆變，所以僅有27.5%的調查對象認為應該送貨上門，因為這對他們來說「不方便」。因此，快遞櫃是否該向收件人或者快遞公司收費，還是宜好好徵求一下相關方的意見；快遞什麼時候該送上門、什麼時候又該放進快遞櫃，也該多尊重用戶想法，以避免「快遞櫃」淪為「雞肋」，快遞變成「快而不遞」。

新京報評論員？肖隆平