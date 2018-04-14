一提到小程序，很多人會想到微信小程序，一款「跳一跳」遊戲正式將微信小程序帶到人們的生活中。事實上，百度很早就推出了小程序，只不過當時並不叫小程序，而是輕應用。兩者概念是相似的，但是百度輕應用中途夭折，如今再次以小程序的身份回歸。

百度小程序的入口在百度APP中，無論是iOS用戶還是安卓用戶，只需要掃描二維碼即可進行小程序，或者在百度APP的「我的」-「常用服務」中。





百度小程序

目前百度小程序還處在內測中，已經上線的有優信二手車。想要接入百度小程序，需要擁有百度賬號和邀請碼才可以，正式上線后限制可能就沒這麼多了。



百度小程序的展示效果上與微信小程序有一定區別，目前還不清楚當前樣式是否已經是最終形態。未來在小程序市場，微信、支付寶和百度將會有一場廝殺。