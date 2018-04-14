「華為在今年年末到明年，市場份額可以做到全球第二，未來成為全球第一，我認為也是市場的必然，雖然我說話不謙虛，但最核心的一點是要把產品做好，要有紮實的能力，在服務、消費者滿意度、用戶體驗設計等方面的能力。」

「自負」的同時又「自省」可能是我今天採訪華為消費者業務CEO余承東這幾十分鐘里對他最深刻的印象，這個形象初看上去還是挺符合大眾對他「大嘴」的印象，但當我靜下來寫這篇文章的時候，似乎有發現了一些不那麼一樣的東西。





華為消費者業務CEO余承東

「華為今後還會有技術上的更大突破，突破還是很嚇人的。我們可能在今後兩個月之內，還會有很大的技術突破。」

先聊點大家最感興趣的內容，余承東表示就在近期，華為旗下的手機將會迎來一次性能的大幅度提升，甚至還可能包括已經賣出去的那些手機。換句話說，華為可能將通過軟體來對手機做一次更為徹底的優化，或者說是進化可能更為合適，以為大家帶來更好的體驗。

其實關於華為在軟體層面的發力我們此前也能嗅到不少蛛絲馬跡，從當初名不見經傳的emotion UI到P20系列的EMUI8.1（基於安卓8.1適配）。我們其實能看到華為正在越來越重視軟體開發的重要性——從系統版本的迭代和跟谷歌的深度合作上就可見一斑。這一次「非常大的突破」恐怕也和華為在軟體層面上的厚積薄發相關。內存清理技術、一整年不卡頓、手機AI功能……對於這一次的技術突破，我很好奇。

「人工智慧引入到手機之後，手機成為了「沒有胳膊腿的機器人」，AI可以像人的眼睛一樣，看到這個世界，AR把虛擬世界和現實世界融合，未來智能手機將會極大的改變人類生活 。」

余承東對於華為在AI上的提前發力無疑是驕傲的，無論是此前的發言還是這次的「華為是第一家提出AI拍照的，很多品牌沒有AI人工智慧處理器也叫AI拍照，那個能力都是很有限的，華為的AI能力和其它品牌不在一隅之上。」都完全展示了余承東對於自家AI技術的信心。

當然，目前的AI依然還是起步階段，不過華為應該已經為它譜寫出了足夠壯麗的未來：AI的發展需要和產業鏈和合作夥伴實現共贏，華為對此有信心，我們和Facebook、谷歌這類的合作夥伴合作，也會打造自己的AI應用，生態就是大家要共贏，華為希望在這個領域中做出更大的貢獻。至於能做什麼，教育、培訓或者其他你能想像的任何領域在未來都可能會有AI發揮作用，或者說，「以華為的能力，應該說AI時代才剛剛開始，未來還有巨大的潛力。」

「HUAWEI P20系列最大的創新點，就是相機技術有了革命性的突破，技術有了巨大的跨越，相比對手的產品領先了兩代。第一次把專業單反相機級別的徠卡三攝濃縮到纖薄的手機上，這是非常難的技術，實現了非常大的突破。」

除了AI和NPU，余承東更掩飾不住的是對P20系列拍照能力的自豪，當然這一次P20系列的拍照也完全配得上國內外媒體的一眾溢美之詞。「底大一級壓死人」在P20系列和其他手機的對比中展現的淋漓盡致。「今天我們做的相機技術，可以說在今年之內能夠超越華為的，只有我們自己，任何品牌我認為都不太可能超越我們。」

每次聊到手機，余承東都會表現的非常活躍

關於IMX600和傳說中的芬蘭研究所之類的傳聞，我們也在今天得到了證實。當然，「嫁進豪門」的芬研在他的口中自然也變成了華為在歐洲的一個研發中心——畢竟華為已經是一個當之無愧的全球化龐然大物了。而IMX600作為華為和供應商聯合創新研發的作品，傳說中的領先期、獨佔期自然也不稀奇。不過余承東顯然沒指望依靠一次獨佔期就能在行業里獨佔鰲頭，「我們的每一項技術出來之後，還會有更新的技術，我們希望一步領先、步步領先。」

可以看出，余承東還是我們熟悉的那個「嘴總」余承東。然而另一方面，在我們深入聊一些問題的時候，他的認識卻又足夠清醒並且理性。「我覺得我們很多方面要改進。主要我們的品牌營銷需要加強，服務等各方面也要加強。」目前對比蘋果或者三星，華為的頂級旗艦在銷量上還是有著不小的差距，而余承東對此問題的回答第一句話就是承認「錯誤」。

雖然目前的P20系列「產品競爭力足夠了」，但如果把這個手機換成「蘋果、三星的品牌，估計就賣爆了。未來我們還需要增強品牌營銷力度。」另一方面，余承東對於華為用戶的「人物畫像」顯然也做了不少調查，這一次P20肩負的更重要目的就是打開女性市場「整體來看華為手機海外女性用戶佔比還是比較高的，但是國內的女性用戶佔比空間還有很大的增長空間，對此我們充滿了信心，因為P系列產品很有競爭力。」

「單純的遊戲手機只是炒作一個概念，就像防水手機，現在所有的旗艦機都防水，所有的手機都應該有遊戲性能的，未來我們會把華為手機的遊戲性能進行大幅度提升，讓每一款華為手機都是遊戲手機。

關於目前新出現的遊戲手機這個細分領域，華為的答案是否定的。「遊戲只是手機的一個特點，就像拍照手機，所有手機都可以照相，我們的拍照技術也領先了別人一大截，所以遊戲手機更多是一種概念和宣傳。」其實從這個答案中我們能找到兩個有用的消息：其一自然是華為暫時不會去做遊戲手機；而第二點不是那個關於未來手機性能的提升，而是華為把手機的遊戲性能視為手機的必須性能。

為什麼只有Mate RS保時捷設計才有無線充電功能，而P20系列並沒有添加？「無線充電功能之所以沒有在HUAWEI P20系列上邊出現，是因為我們通過市場調研后發現，目前用戶對於無線充電功能使用的非常少，大家更願意用接線的快充，無線充電在體驗上也存在一些問題，比如速度慢、還要隨身攜帶充電底座。我們內部決策的時候最後還是把無線充電捨棄了，寧可讓機身變薄一些，電池做大一些，而不是加上無線充電。」「單純的加入一無線充電沒有任何技術含量」，最後余承東又一次這樣強調，他似乎不太想看到P20系列身上有一點點不完美。

關於物聯網，關於智能家居？「華為要打造全場景的辦公體驗，這就是為什麼要有手機、手環、平板和其它綜合的產品。我們跟其它品牌的最大區別是不自己干。」「華為必須聚焦，專注於我們擅長的領域，像手機、平板、PC、穿戴，這個利用我們核心的晶元、技術、演算法能夠實現領先。世界這麼大，一個公司不可能什麼都做，即使什麼都做的話，也是和大家搶生意，我們做的戰略和策略就是和大家合作共贏，華為發揮整個社會的力量，構建更強的生態。我認為我們的生態更有優勢，比如在智能家居領域，華為有更強的生命力，會後來居上，厚積薄發，這就是我的觀點。」

寫在最後

這其實是我第一次近距離的接觸余承東先生。雖然此前關於華為的產品、甚至關於余承東其人我都寫過不少的文字，但這一次的接觸卻和以往的感受並不完全相同。作為華為消費者業務的掌舵人，余承東有一種奇妙的魅力，將他的「不謙虛」、「自負」甚至是「狂妄」變成了一種獨特的個人氣質，但這種氣質卻並不討厭甚至還有點「迷人」——他一方面對自家產品的優點有著足夠清晰的認知和自信，另一方面又清醒的明白自身的不足在哪，而未來的危機又可能在哪。在戰略上輕視敵人，在戰術上重視敵人這一名言其實華為貫徹的很好。

在訪問中有一個問題其實不斷提起，但我覺得把它放在最後可能最為合適：關於傳說中的手機行業寒冬。「線下渠道上怎樣度過寒冬？多賣華為的產品就可以度過寒冬，因為華為有技術優勢、創新優勢，國內眾多主要渠道的第一收入貢獻來源就是華為，度過寒冬最好的辦法就是跟有未來的公司做合作。」初聽這句話的時候感覺明明只是一句玩笑話，但是回頭細想——技術優勢、創新優勢、為合作者帶來收益這三點不正是華為對抗這次寒冬所準備的三個錦囊嗎？

如果你對華為在中國區的服務和運營銷售還有更大的興趣，我們在採訪了余承東之後還採訪了華為消費者業務中國區總裁朱平先生：http://mobile.zol.com.cn/685/6852435.html