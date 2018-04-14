（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉，今天先發迎戰巴爾的摩金鶯，首打席擊出大聯盟生涯第一支二壘安打後，3局下二度登場打擊，在滿壘情況下遭三振，未能建功。



林子偉此役先發排在第9棒，擔任游擊手，2局下首打席擊出大聯盟生涯首支二壘安打，並跑回一分。



3局下，林子偉在無人出局滿壘情況下，面對金鶯中繼右投艾拉烏喬（Pedro Araujo），在2好1壞情況下，被一顆時速87英里（140公里）外角偏低變速球吊中，揮棒落空，三振出局，未能送回跑者。



截至3局結束，紅襪以6比1暫時領先金鶯。（編輯：屈享平）1070414