今日天氣／把握好天氣！入夜後變天 北台灣明驟降10℃NOWnews今日新聞 (2018-04-14 08:33)
今（14）日白天全台各地太陽露臉，高溫皆可達到 30℃ 以上，不過好天氣並不持久，到了晚間將有一道鋒面通過，屆時北台灣地區將轉為陣雨的天氣，氣溫也將驟降。
根據中央氣象局指出，明（15）日受到鋒面及東北季風增強的影響，降雨範圍將一口氣擴大至中部、東半部，而北台灣的高溫也將降 10℃，約落在 22 至 23℃。這樣濕濕冷冷的天氣，會一路持續至下周二（17 日）。
下周一（16 日）、周二受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，天氣將是濕涼的，這一波東北季風影響到下周五（20 日）為止，屆時全台各地的氣溫也將逐漸回升。
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