▲台北市長柯文哲6日表示，不管做什麼事情，能夠避免與民進黨衝突就避免這場衝突。（圖／北市府提供，2018.4.6）

是用千呼萬喚始出來？還是用歹戲拖棚來形容比較貼切？無論如何，2018年底的縣市長選戰，近四百萬人口的全國最大直轄市新北市兩政黨候選人選都已底定，侯蘇爭這個對戰組合也在部分媒體預料之中。先說結論，蘇貞昌的出線可以推論，年底民進黨在北市將不會推出政黨人選，演變成再次禮讓柯文哲；只是柯文哲選，是能代表執政黨？還是變成獨樹一格的第三勢力，有待觀察。

綜觀年底選戰，新北市絕對是六都選情中重中之重，除了擁有全台最多選民數，也是2014年國民黨僅勝的一個直轄市；對民進黨而言，能夠再把這最後灘頭堡打下，爾後還有誰人是對手？就國民黨來說，在現在綠營中央執政令民眾失望之際，如果還不能在既有基礎上拓增版圖，恐怕也難以向支持者交代。

所以無論是趕盡殺絕、還是生死存亡，理性客觀分析，新北市選情都會被炒作空前之熱。

在此前提之下，分析兩大黨本次新北市目前狀況。

國民黨方面，農曆年後展開的國民黨新北市長初選，確實展現了令人耳目一新的氣象，歸功兩個主要候選人，其實無論侯友宜或周錫瑋，一位現任副市長、一位前縣長，兩位都是有實務市政經驗之人，確實都有延續執政的能力。

而在四月六日初選結果出爐後，周錫瑋也於第一時間在臉書上公開宣示「國民黨必須要摒除所有的私心、私利，及所有一切自私的立場。唯有天下為公，才能讓支持我們的、反對我們的、質疑我們的人，相信我們，真正讓人民支持國民黨。」又說「會要求自己要堅持誠信、會信守承諾不會脫黨參選。做一個具有三度的人，高度、風度及氣度。」確實，周錫瑋的二次瀟灑轉身，正面接受結果、勇於承認落後，這三度，值得民眾肯定！

在今年新北市的這一局，國民黨更要認清「團結都不一定能順利勝選、更何況是分裂」。所以無論出線的侯友宜、或是之後的台北市長人選，雙北合縱連橫，更需用行動來展現，一個讓全台民眾都能有感的藍天執政品質保證。

反觀民進黨，距離侯友宜確定出線不到一周時間，陳菊新職、游錫堃退下、蘇貞昌點頭出征，三箭連發，這個效率沒有讓藍營的氣勢高漲太久，就戰術運用面來講是成功的。而國民黨也必須承認，即便過去兩年台灣在蔡英文政府執政下有諸多的缺失、失望和無奈，但2018年的選戰決不易處理，且還有四年四千多億的前瞻計畫銀彈早已上膛，隨時準備發射；一個合法選出的台大校長也能用行政技術卡關近一百天；民進黨做起選舉，從來就不是「溫良恭儉讓」的乖乖牌。

然而在民進黨三箭齊發後派出認為最強的蘇貞昌，卻將選擇於台北市長選戰中缺席，這又豈是一個負責任政黨應有作為？除再次禮讓柯文哲外，也將盡可能冷處理台北市選情，「炒熱新北、邊緣台北」，將會是綠營年底選戰的指導原則，新北市可以冒著向神明發誓也要再選一次的決心、在台北市卻畏縮不敢派員出征，是把市民放在第一順位、還是個人利益擺在優先，不言可喻。

且禮讓柯文哲的最終目的，就是希望柯文哲2020年時不要參戰攪局，這也是蔡英文爭連任而私心自用的後果，要柯文哲獨自面對藍營候選人挑戰，最終輸贏都與民進黨無關；所以一張蘇王爺牌，可以有牽制新北、放水台北、孤立柯文哲等三個功效，也是物盡其用。

當然，仍要強調過去找遍民主國家資料，從沒有任何一個執政黨在其國家的首都市長選戰是沒推派人選的，看來民進黨在2018年將創下這個紀錄，只可惜政黨的價值和核心理念也將隨著棄守選區而被民眾忽略。屆時假使雙北一個贏不了、一個被看破手腳，那麼高志鵬所要求的蔡賴下台，難保不會是年底下場。

而面臨這樣明顯戰略，國民黨應當做好萬全準備，現在也該思考如何一對一面對柯文哲還要能夠贏回台北，不要再期待台北市有可能形成三強鼎立的局面，要贏回台北不能寄望對手分裂的機率、更何況現在擺明了民進黨不會派人；所以當22縣市長人選底定之時，如何北中南東聯合離島全台串連拉抬，也將考驗著操盤者的智慧。

最後，就綠營此次如此機關算盡，年底結局到底盡如誰意？選票在每個選民手上，請用您的選票來做出正確的決定。只是金庸小說裡每個機關算盡的人物，無論是笑傲江湖的岳不群、天龍八部的慕容復，總總機關算盡之際，也是手腳看破之時；「凡事太盡、緣份也勢必早盡。」

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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