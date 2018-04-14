中壢洗衣店惡火 女送醫前無生命跡象中央社 (2018-04-14 08:17)
（中央社記者邱俊欽桃園14日電）桃園市中壢區一家洗衣店今天凌晨發生大火，由於火勢延燒猛烈，一名35歲的陸姓女子因為逃生不及，在送醫前沒有生命跡象。
桃園市政府消防局表示，中壢區一家位於巷弄內的洗衣店凌晨2時10分傳出火警，熊熊大火延燒相當迅速。
消防局獲報後，調派消防局第二大隊內壢分隊28輛消防車、3輛救護車、81名消防人員前往支援，但大火竄燒相當迅速，1樓店面到3樓住家立刻陷入火海。
消防局以強力水柱灌救，並救出一名35歲的陸姓女子；但女子在送醫前，因多處嚴重燒嗆傷，沒有生命跡象，仍送往中壢天晟醫院急救。
至於起火發生主因與財物損失，仍待進一步鑑識與釐清。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070414
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