紅襪隊結束激情的「基襪大戰」，今（14）日在主場芬威球場出戰金鶯隊，台灣好手林子偉首度獲先發，擔任游擊手，首打席他就敲出安打，幫助紅襪隊目前以5:1領先。

林子偉2局下上場打擊，他敲出左外野二壘安打，並且再靠Mookie Betts的二壘安打跑回分數。

林子偉目前2打數1安打，在大聯盟打擊率5成，而他自己則是把握住機會，在隊友Xander Bogaerts 因為腳踝受傷後，被拉上大聯盟。

紅襪隊首局就攻下4分，J.D. Martinez高飛犧牲打建功，Eduardo Núñez又轟出3分砲取得大幅領先。