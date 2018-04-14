林子偉先發 大聯盟生涯首支二壘打出爐中央社 (2018-04-14 08:15)
（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉本季首度先發，今天迎戰巴爾的摩金鶯隊，擔任第9棒，守游擊。2局下首次登場，擊出大聯盟生涯首支二壘安打，並跑回一分。
開季取得10勝2敗佳績的紅襪，晚間在主場芬威球場迎戰5勝8敗的金鶯，這是兩隊4連戰的首場比賽。
金鶯1局上先馳得點，紅襪隨即還以顏色，在6棒二壘手努涅斯（Eduardo Nunez）轟出飛越左外野「綠色怪物」的3分砲助威下，單局攻下4分，首局打完取得4比1領先。
林子偉2局下登場打擊，面對將近一年未嚐勝投滋味的金鶯先發右投提爾曼（Chris Tillman），擊出了左外野二壘安打。
根據MLB數據，這是林子偉大聯盟生涯首支二壘安打，本季大聯盟首支安打開張。
林子偉隨後靠紅襪開路先鋒貝茲（Mookie Betts）擊出的二壘安打，跑回一分。
林子偉因紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）受傷而登上大聯盟，前3場比賽都未先發，其中兩戰替補上陣守游擊，今天擠下開季打擊率不到1成的隊友何特（Brock Holt），獲得先發機會。（編輯：屈享平）1070414
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