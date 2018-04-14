▲5566成員現身宜蘭綠色博覽會錄影。（圖／蘭陽農業發展基金會提供 , 2018.04.13)

2018宜蘭綠色博覽會正在冬山河生態綠舟舉辦，知名綜藝節目《飢餓遊戲》昨(12)日到現場錄影，孫協志、王仁甫、許孟哲等5566成員現身，吸引眾多遊園民眾驚喜圍觀。該節目結合園區內瓜瓜隧道、大自然啟示錄、綠舟樂園等展區進行闖關遊戲，製作單位更設計冬山老街上的綠商店美食作為優勝隊獎勵，藝人們搏命爭取優勝品嚐宜蘭在地、當季美食，開心響應綠色博覽會綠行動理念。

今年綠色博覽會以各種瓜類種植出超長「瓜瓜隧道」，見到琳琅滿目的新品種，藝人們趁錄影空檔猜瓜種類，稱讚綠博深具教育意義，遊戲中更與現場遊園民眾激盪出有趣的互動。擁有台灣最長木溜滑梯及巨型彈珠台的「綠舟樂園」也成為闖關追逐戰場，彷彿進入叢林冒險般真實。綠舟園區出現巨大童話書，吸引藝人們在書本前搶著自拍。

節目選在「大自然啟示錄」展區綠油油的大草坪開場，與漂流木裝置藝術相襯，孫協志更稱這次節目最親近大自然。而闖關過程中更以綠博綠商店Kbar及在地「星源茶園」所推出的「冬山素馨紅茶舒芙蕾」作為獎勵，綠商店美食讓主持人王仁甫和來賓們大呼「吃得超舒服」，最後贏家則有綠商店「饕家食藝會館」焗烤生蠔等在地食材作為獎賞。