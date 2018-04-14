【大台灣旅遊網TTNews記者范綱武】一年一度的宗教盛事大甲媽祖遶境活動，於2018/4/13晚上11:05分媽祖鑾轎起駕正式展開，數萬信徒從下午開始就擠爆了大甲鎮瀾宮附近的大街小巷，廟埕也鑼鼓喧天、香煙繚繞，非常熱鬧！大甲媽祖9天8夜遶境行程，將於14日駐駕彰化市南瑤宮、15日駐駕西螺鎮福興宮、16日駐駕新港鄉奉天宮、17日上午8時於新港鄉奉天宮舉行祝壽大典，18日駐駕西螺鎮福興宮，19日駐駕北斗鎮奠安宮、20日駐駕彰化市天后宮、21日駐駕清水區朝興宮，最後一天22日回駕大甲鎮瀾宮，全程340公里，沿途設有點心補給站供信徒取用。13日起駕當天，從下午開始鎮瀾宮就鞭炮、鑼鼓不斷，廟裡廟外信徒雙手合十祈求媽祖保佑；這次活動，不僅是國內遊客信徒，來自大陸的進香團與歐美遊客也不少，就是為了要感受台灣最重要的宗教盛事。遊客如要前往各公廟可事先查詢鑾轎的位置與起駕時間，以及相關接駁資訊。（攝影／范綱武）大台中旅遊網：http://taichung.tranews.com/