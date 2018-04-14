在台灣堪稱是國民飲品的珍珠奶茶，狂到爆米花、洋芋片都能成為它的戰場，挑戰2018奶茶最潮新吃法，讓你嗑爆米花、吃洋芋片就像在喝奶茶一樣，妞妞們準備好挑戰你味蕾的極限了嗎？

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妞妞們不必到處奔波購買，各種奶茶口味的零食，7-11通通幫你一次蒐集！主打用手吃的珍珠奶茶「珍奶口味卡滋爆米花」，與搭上佛手柑檸檬香氣的「伯爵奶茶味洋芋片」，滿足妞妞們各種「找茶」需求！

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統一超商／珍珠奶茶口味卡滋爆米花／NT.55

當奶茶加黑糖珍珠的經典雙味組合，與口感卡滋卡滋的爆米花相遇，挑戰成為是用手吃的珍珠奶茶，珍奶控們還能忍住不嚐嗎！？

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統一超商／77錫蘭奶茶杏仁乳加／NT.20

從小吃到大的經典零嘴「77乳加巧克力」，今年顛覆所有人的印象，推出奶茶風味的77乳加。特選錫蘭奶茶特濃風味，搭配大顆杏仁果及口感較軟的牛軋糖，甜蜜滋味讓人一吃難忘。

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統一超商／樂事波樂皇家伯爵奶茶味洋芋片／NT.45

樂事繼濃情太妃糖與蜜糖瑪奇朵後，今年再次挑戰妞妞們的味蕾邊境，推出伯爵奶茶風味的洋芋片，讓你吃洋芋片就像在喝奶茶一樣！

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統一超商／樂事英倫玫瑰蜜茶味洋芋片／NT.45

樂事更有一款「英倫玫瑰蜜茶風味」的洋芋片，淡淡玫瑰茶香中，帶著佛手柑的檸檬香氣，妞妞們不想嘗鮮一下嗎？

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看完這麼多款「奶茶零食」，身為專業珍奶控的妞妞們，還能忍住好奇不去「找茶」嗎？