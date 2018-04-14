王建民紀錄片劇照中央社 (2018-04-14 08:10)
王建民重返大聯盟的紀錄片，彙整他奔波於獨立聯盟與小聯盟的艱辛。（摘自後勁：王建民的新聞資料）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年4月14日
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