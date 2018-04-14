王建民拍紀錄片中央社 (2018-04-14 08:10)
王建民重返大聯盟歷程的紀錄片「後勁：王建民」，導演陳惟揚發布劇照，曝光拍片的過程。（摘自後勁：王建民的新聞資料）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年4月14日
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