13日發布的一份報告指出，美國財政部以可能成問題的外匯政策為由，將印度列入包括中國及另外4個國家的觀察名單當中。

財政部表示，這份「觀察名單」包括那些「值得密切關注其貨幣作法的主要貿易夥伴」。

除了印度之外，這份提交給國會的半年期報告中還指出自去年10月起就持續在名單上的5個國家：中國、德國、日本、南韓及瑞士。

雖然並未發現任何主要貿易夥伴操縱貨幣，而中國被列在名單當中，是因為「他們在美國整體的貿易赤字中，佔了不成比例的份額」。

根據政府資料，在美國與全球的貿易赤字總額5,660億美元當中，美國與中國的赤字金額占3,370億美元。

美國財政部部長梅努欽(Steven Mnuchin)在一份聲明中表示，「我們將繼續觀察並打擊不公平的貨幣作法，同時鼓勵政策與改革，以處理巨大貿易失衡。」