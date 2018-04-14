英法達成共識 就回應敘化武攻擊密切合作中央廣播電台 (2018-04-14 07:45)
英國首相梅伊(Theresa May)辦公室表示，梅伊13日晚間已與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)對話，並同意對回應敘利亞的疑似化武攻擊「保持密切合作」。
一名唐寧街發言人表示，「首相今晚與法國總統馬克宏談到上周六在敘利亞度瑪鎮(Douma)的駭人攻擊。」
發言人並說，「他們同意就國際回應繼續密切合作。」
美國表示，他們有證據證明敘利亞總統巴夏爾(Bashar al-Assad)政權4月7日時對當時由反抗軍控制的度瑪鎮郊區發動疑似化武攻擊。
法國駐聯合國大使德拉特(Francois Delattre)表示，當再次選擇使用禁用的化學武器攻擊人民，巴夏爾政權就已「達到無可挽回的地步」。
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